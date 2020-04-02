Минск, , 16:54 — REGNUM Официальный Минск поставил вопрос о пересмотре контрактных цен на поставки российского газа в Белоруссию. Об этом сегодня, 2 апреля в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир» заявил Александр Лукашенко.

«У России есть нефть и газ, в которых сегодня нуждается весь мир. У Китая — огромные мощности в экономике. В Америке — печатный станок: два триллиона вбрасывают, еще два на подходе», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Он поставил вопрос о трёхкратном снижении контрактной цены со $127 за тысячу кубометров. По мнению белорусского лидера, повод для пересмотра договорённостей с «Газпромом», подтверждённых межправительственными соглашениями, даёт падение цен на мировых рынках.

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В нынешних условиях, завил Лукашенко, цена тысячи кубометров российского газа «для Белоруссии фактически цена получится с учетом логистики около $40−45», тогда как «все считают, что мы покупаем природный газ за $120 за тысячу кубов».

При этом он отметил: «А нам говорят: $147 плати».

«Ещё в конце прошлого года они нам подсунули этот договор — «$127, меньше не можем». И плюс $20 мы им платим за «Белтрансгаз», который они купили у нас», — рассказал Лукашенко о выходе на цену $147 уже при продаже газа белорусской «дочкой» Газпрома белорусским госкомпаниям.

Отметим, компании «Белтрансгаз» давно не существует — белорусское госпредприятие давно купил Газпром и переименовал в «Газпром трансгаз Беларусь». Никаких выплат Газпром за «Белтрасгаз» не поучает — наоборот, газпромовские деньги поступают в белорусский бюджет. «Газпром трансгаз Беларусь» — один из самых крупных налогоплательщиков Белоруссии.

Лукашенко уверен, что Газпром сейчас не предоставляет Белоруссии льгот на покупку российского газа. Он заявил: «Украине продают где-то примерно по такой цене».

«Смотрим сейчас — цены на нефть упали. Естественно, и на газ. Они сопоставимы. Сегодня уже в Европе цены нет такой. Уже $80 в Германии. Так туда же ещё три тысячи километров качать. А это главные затраты», — поведал Лукашенко.

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Напомним, на начало 2020 года Белоруссия не подписала контракты на импорт нефти и газа из России. Поставки газа были возобновлены по временному соглашению и в феврале оформлены в годовой контракт с ценой $127 за 1 тыс кубометров — то есть на уровне 2019 года.

Белоруссия импортирует около 20 млрд кубометров российского газа и не имеет альтернативных поставщиков. Газпром поставляет свою продукцию белорусскому дочернему предприятию «Газпром трансгаз Беларусь».

За последние три года Лукашенко неоднократно требовал продавать Белоруссии газ по цене «как для Смоленской области» — то есть почти вдвое дешевле. Владимир Путин неоднократно объяснял белорусскому лидеру, как формируется цена российского газа и указывал на условия, при которых белорусские регионов смогут покупать российский газ по ценам для российских регионов.

Отметим также, что к цене «Газпром трансгаз Беларусь» белорусские госмонополисты добавляют свою цену, что делает стоимость газа для белорусских предприятий дороже, чем для конкурентов из Евросоюза. За последние годы Белоруссия сократила импорт российского газа и намерена сократить ещё больше после запланированного на 2020 год запуска БелАЭС, которую в Гродненской области строит Росатом на многомиллиардный кредит правительства РФ.

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