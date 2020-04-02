Кишинёв, , 16:32 — REGNUM Парламент Молдавии 2 апреля не собрал кворум для проведения заседания, где правительство должно было представить депутатам пакет мер, направленных на поддержку населения и бизнеса в условиях чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса COVID-19. Как передает ИА REGNUM, многие депутаты — в основном от правящих Партии социалистов и Демпартии — как они сами сообщили, не пришли на заседание из страха заразиться и стать жертвами вируса.

Оппозиция обвинила власть и правящие парти в неуважении к депутатам и попыталась сорвать брифинг премьер-министра Иона Кику. Представители оппозиционных партий также заявили, что не станут выдвигать вотум недоверия правительству Кику, но лишь потому, что это стало бы катастрофой в нынешних условиях.

Правительство Молдавии взяло на себя ответственность перед парламентом за пакет инициатив по поддержке граждан и бизнеса в период чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии коронавируса.

Так, кабмин решил увеличить социальные пособия и расширить список получателей соцпомощи, компенсировать ряд налоговых выплат для компаний, которые приостановили свою работу, но продолжают выплачиватьзарплаты, а также снизить налоги для ресторанов и отелей.

Также внесен ряд изменений в бюджет на 2020 год. Взятие ответственности правительством означает, что решения вступят в силу автоматически, если парламент в трех=дневный срок не отправит правительство в отставку.

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