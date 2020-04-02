Кемерово, , 16:20 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв во время заседания межведомственного штаба по противодействию распространению коронавируса сегодня, 2 апреля, заявил, что все меры профилактики в регионе должны соблюдаться несмотря на стабильную ситуацию и отсутствие новых случаев заболевания.

«Стабилизация ситуации — не повод расслабляться. Степень риска остаётся высокой. Поэтому все должны соблюдать меры профилактики: и люди на самоизоляции, и специалисты работающих предприятий, — сказал глава Кузбасса. — Контроль за выполнением рекомендаций должен быть постоянным и жёстким. Решать возникающие проблемы нужно незамедлительно и на местах, в тесном сотрудничестве с врачами и волонтёрами».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кузбассе заработала государственная лаборатория по диагностике COVID-19.

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