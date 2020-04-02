Подгорица, , 16:18 — REGNUM Депутаты оппозиционного блока «Демократический фронт» попросили конституционный суд Черногории оценить законность ограничительных мер, принятых национальным координационным советом по борьбе с инфекционными болезнями.

По мнению депутатов, «очень сознательно режим и его приспешники приостанавливают работу парламента и его контрольную функцию», и именно поэтому они решили выслушать мнение Конституционного суда».

Депутат Демократического фронта (ДФ) Бранка Босняк сообщила, что депутаты партии представили в Конституционный суд предложение о проверке конституционности и законности всех приказов, изданных «вопреки правовому режиму Черногории» министерством здравоохранения и советом.

«Понимая всю серьезность ситуации, вызванной пандемией коронавируса, в которой оказалась Черногория, мы до сих пор терпели неконституционное поведение», — отмечает она.

Однако делается акцент на то, что Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям фактически узурпировал власть в стране и готов распоряжаться бюджетными средствами и счетом с пожертвованиями, на котором собрано уже около 6 млн евро.

Напомним, что среди прочих ограничительных мер в Черногории введен комендантский час.