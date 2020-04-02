Чебоксары, , 16:08 — REGNUM В Чувашии будут приняты дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил врио главы республики Олег Николаев после происшествия, связанного со вторым подтверждённым случаем заражения COVID-19.

Руководитель региона подчеркнул необходимость принятия дополнительных мер. В частности, по его словам, нужно «усилить контроль» за прибывающими в Чувашию не только из-за границы, но и из других регионов.

«Кроме того, считаю правильным ввести более жёсткий режим соблюдения карантина. Необходимо проработать механизмы пропусков и разрешений с тем, чтобы сократить возможность нахождения людей на улице без причины», — сказал Олег Николаев.

Отмечается, что данные вопросы будут рассмотрены «в ближайшее время».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в Чувашии изолировали женщину с подтверждённым коронавирусом: она прописана в Нижневартовске, но работала в Москве, где и почувствовала ухудшение здоровья. Сдав анализы, женщина решила уехать из столицы, не дожидаясь результатов. Её изолировали 2 апреля по прибытии в Чебоксары после получения информации из Москвы о положительном тесте на COVID-19.

По словам главы минздрава Чувашии Владимира Степанова, «благодаря оперативной связи с коллегами из Москвы, она была своевременно выявлена и изолирована», «незамедлительно подключены правоохранительные органы».

Отметим, это второй выявленный случай коронавируса в Чувашии. Первый пациент пока остаётся на лечении.