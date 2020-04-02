Париж, , 15:51 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет скорректировать правила самоизоляции для людей, страдающих аутизмом, передает BFM TV.

Во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, 2 апреля, Эммануэль Макрон объявил о снятии ограничений на поездки для людей, страдающих аутизмом, чтобы они вместе со своими опекунами смогли посетить привычные им места.

«Ваши привычки изменились, и вы немного растерялись. Раньше вы видели людей, которых давно знали. Вы хотите только одного: вернуть вам свою жизнь. Для некоторых из вас оставаться взаперти дома — это испытание», — заявил глава государства в видеообращении.

Столкнувшись с этими трудностями, президент сообщил, что люди с аутизмом «смогут выходить на улицу чуть чаще».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным, собранным Торгово-промышленной палатой, производство во французском Лионе упало на 70%.

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