Москва, , 15:47 — REGNUM Совфед продолжит работу планово, дата следующего пленарного заседания пока не определена. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля, об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Работаем планово, но исходим из того, что в зависимости от развития ситуации может возникнуть необходимость — может не возникнуть, но мы на связи, и мы вас проинформируем в рабочем режиме о следующем в нашем заседание», — заявила Матвиенко.

Она уточнила детали работы верхней палаты парламента.

«Сейчас мы выполняем все санитарно-эпидемиологические требования, мы находимся на самоизоляции, мы следим за своим здоровьем и здоровьем своих близких и в дистанционном режиме продолжаем исполнять свои служебные обязанности — кроме экстренных случаях, которые определяют председатели комитета, заместители председателя Совета Федерации в случае необходимости в реальном режиме», — отметила сенатор.