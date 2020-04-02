Вашингтон, , 15:39 — REGNUM Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил о необходимости проведения съезда партии в августе 2020 года. Об этом 2 апреля он сообщил в эфире передачи The Tonight Show.

Конференция должна пройти в июле текущего года, но в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции это становится все более проблематичным.

«Я сомневаюсь, что Демократическая партия сможет собрать конференцию в середине июля. Я думаю, что это должно произойти в августе», — отметил Байден.

Напомним, в ноябре 2020 года в США должны состояться президентские выборы, на которых с высокой долей вероятности схлестнутся бывший вице-президент США Джо Байден и действующий глава Белого дома Дональд Трамп.

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