Москва, , 15:37 — REGNUM Совфед на заседании одобрил закон, разрешающий продажу лекарственных препаратов в интернет-аптеках, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.

Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения (за исключением лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту на лекарственный препарат, наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а также спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов) может осуществляться аптечными организациями дистанционным способом, следует из документа.

Продавать безрецептурные лекарства онлайн смогут аптечные организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность и соответствующее разрешение Роскомнадзора. Порядок выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом, требования к аптечным организациям, которые могут осуществлять такую торговлю, и порядок ее осуществления, а также правила доставки лекарственных препаратов гражданам устанавливаются правительством.

При этом информация об оплаченных (отпущенных) и полученных лекарственных препаратах вносится в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения.

До 1 января 2020 года правительство РФ в условиях чрезвычайной ситуации (ЧС) или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, при необходимости вправе установить временный порядок розничной торговли лекарственными препаратами, то есть в этот период оно может разрешить и продажу рецептурных препаратов. Но также будет действовать запрет на инернет-продажу наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а также спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов.

Профильный комитет Совфеда намерен проводить мониторинг реализации закона.

«Мы будем следить за содержанием нормативных актов и правоприменительной практикой», — заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что интернет-торговля рецептурных препаратов является временной мерой.

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