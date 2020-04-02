Киев, , 15:27 — REGNUM Служба безопасности Украины подозревает одного из топ-чиновников правительства Украины в передаче секретных документов, связанных с национальной безопасностью.

Об этом 2 апреля со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает издание «РБК-Украина».

Издание уточняет, что речь идет о государственном секретаре министерства инфраструктуры Андрее Галущаке.

ИА REGNUM отмечает, что СБУ ранее сегодня официально подтвердила, что ведомство зафиксировало факт незаконной передачи секретных документов чиновником одного из министерств Украины. Отмечается, что данный чиновник, государственный служащий категории «А», скопировал и переслал по электронной почте, пока неустановленным лицам, тайный документ.

«Он касается комплекса мероприятий министерства обороны Украины, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Своими действиями чиновник нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины», — сообщили в СБУ.

Вместе с тем, спецслужба не уточнила, о ком конкретно идет речь.