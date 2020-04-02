Киев, , 15:19 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский продолжает терять популярность у граждан страны. Так, в марте положительно к главе государства относились 46% участников опроса, обнародованного 2 апреля Киевским международным институтом социологии. Отмечается, что за месяц этот показатель снизился на 2%.

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При этом возросло число граждан, нейтрально относящихся к украинскому лидеру — с 29% в феврале до 33% в марте. Отрицательно 21% против 24% в феврале.

Добавим, что участие в опросе приняли 1,5 тыс. респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года рейтинг доверия президенту Украины Владимиру Зеленскому по сравнению с декабрём 2019 года упал сразу на 15%. Согласно данным соцопроса, опубликованного Киевским международным институтом социологии, работу главы государства на тот момент одобряли 47% против 67% двумя месяцами ранее. При этом возросла доля тех, кто не одобряет деятельность Зеленского на посту президента Украины — с 25% до 40%.

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