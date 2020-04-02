Киев, , 15:15 — REGNUM Мэр города Монастыриска (Тернопольская область Украины) Андрей Старух обратился к областным и центральным властям с просьбой о помощи из-за паники в городе.

Со своими заявлением мэр выступил 2 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что Монастырисский районе является одним из эпицентров коронавируса на Украине, здесь болезнь подтвердили у 68 человек, причем половина из них — медики. Известно, что коронавирусом болен и сам мэр Старух.

«Ситуация в Монастыриске осложняется не только инфекцией, а панической реакцией на нее. Так, несмотря на разрешение работать автозаправкам — в райцентре закрылась единственная газовая заправка. Жители общины мне передали фото закрытого предприятия. Также сообщили, что заправочные пистолеты и шланги отсоединены, их забрали, а газ из емкости выкачали», — заявил Старух.

Теперь, отметил мэр, у людей нет возможности заправить автомобили, поэтому неизвестно, каким образом им обеспечивать жизнедеятельность, как привезти лекарства, средства защиты и продукты питания.

ИА REGNUM отмечает, что всего в Тернопольской области по состоянию на утро 2 апреля 106 случаев заражения коронавирусом.