Киев, , 15:11 — REGNUM Правительство Украины разрешило работу ломбардов и кредитных союзов во время карантина. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Помимо работы финансовых организаций правительство Украины разрешило продавать запчасти автомобилей и сельхозтехники, а также суточный молодняк сельскохозяйственной птицы.

«Мы тебе работать запретим, но ты аренду плати, свет плати, воду плати, сам себе еду покупай, а в виде спасательного круга ты всегда можешь продать своё золото или взять кредит», — прокомментировала данное решение журналист Ольга Шарий.

Она отметила, что в странах Европы на время карантина запрещена реклама казино, арендодателям запрещено выселять жильцов, а также требовать от них своевременно оплачивать коммунальные услуги.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса, карантин на Украине продлили до 24 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросам, 57% жителей Украины недовольны мерами, которые предпринимают украинские власти для борьбы с экономическими последствиями пандемии.

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