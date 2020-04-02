Киев, 2 апреля 2020, 15:11 — REGNUM Правительство Украины разрешило работу ломбардов и кредитных союзов во время карантина. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Помимо работы финансовых организаций правительство Украины разрешило продавать запчасти автомобилей и сельхозтехники, а также суточный молодняк сельскохозяйственной птицы.
Она отметила, что в странах Европы на время карантина запрещена реклама казино, арендодателям запрещено выселять жильцов, а также требовать от них своевременно оплачивать коммунальные услуги.
Напомним, в связи с пандемией коронавируса, карантин на Украине продлили до 24 апреля.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросам, 57% жителей Украины недовольны мерами, которые предпринимают украинские власти для борьбы с экономическими последствиями пандемии.
Читайте также: 48% жителей Украины считают провальной борьбу властей с COVID-19 — опрос