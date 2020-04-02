Минск, , 15:05 — REGNUM Особых миграционных рисков реализация соглашения с Европейским союзом о реадмиссии для Белоруссии не несёт. Такое мнение сегодня, 2 апреля, выступая в Палате представителей республики, высказал заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков.

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Он уточнил, что документ предполагает обратный приём на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях Белоруссии и Евросоюза.

Замглавы МВД добавил, что Минску предстоит дополнительно принимать по 100 человек в год.

«В основном это будут граждане РФ, стран Средней Азии. С этим мы справимся. Проблем здесь я никаких не вижу», — приводит БелТА слова замминистра.

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Он напомним, что международные соглашения о реадмисии Белоруссия уже имеет с Турцией, Казахстаном, Россией, Грузией и Украиной.

«Мы ежегодно выдаём по 200 иностранцев, а принимаем единицы», — отметил Барсуков.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение подписать соглашение с ЕС. Оно касается упрощения выдачи виз и реадмиссии. Соответствующие переговоры Белоруссия и Евросоюз вели с 2014 года. сегодня, 2 апреля, Как сообщалось, Палата представителей Белоруссии ратифицировала это соглашение.