Москва, , 14:57 — REGNUM Совфед одобрил закон, вводящий уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.

Нормы направлены на защиту памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений, объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России, в том числе мемориальных музеев или памятных знаков на местах боевых действий.

Максимальное наказание предполагает штраф в размере от 2 млн до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 5 лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок.