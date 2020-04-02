2 апреля 2020 | Время чтения 5 мин

Последние шесть лет «старую дружбу» даже не рвут – режут по живому. Но беда в том, что украинскими усилиями и «новые друзья» превратились в алчно поглядывающие Польшу, Румынию да Венгрию. А «совсем новых» не предвидится: им самим медицинских масок не хватает.

Андрей Ганжа, , 14:51 — REGNUM 31 марта на сайте Совета Европейского Союза было опубликовано «Заявление Высокого представителя от имени ЕС об объединении некоторых стран в отношении ограничительных мер против Беларуси». Ограничительные меры в отношении Беларуси, введенные после исчезновения весной и осенью 1999 года политических противников президента Александра Лукашенко (экс-главы МВД Юрия Захарченко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и поддерживавшего оппозицию бизнесмена Анатолия Красовского), продлены на год, до 28 февраля 2021-го.

Белоруссия

Для режима Лукашенко эти санкции — эмбарго на поставки оружия и техники, которая может быть использована для репрессий внутри страны, а также персональные санкции в отношении четырех человек (бывшие министры внутренних дел Владимир Наумов и Юрий Сиваков, экс-секретарь Совета безопасности Виктор Шейман и бывший глава спецотряда быстрого реагирования Дмитрий Павличенко) — что слону дробинка. Особенно в условиях нарастающей самоизоляции европейских стран. Поэтому данная пролонгация — это не более чем дежурное па в ритуальной пляске политической борьбы. Правда, невольно задаешься вопросом: зачем туда со своим гопаком включилась Украина?

Потому что в «Заявлении» отмечено, что «страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория и Албания, страна Процесса стабилизации и ассоциации и потенциальный кандидат Босния и Герцеговина, а также страны ЕАСТ Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейского экономического пространства, а также Украина присоединяются к этому решению». Македонию, Черногорию и Албанию можно понять: они продолжают участвовать в евроинтеграционном процессе стабилизации и ассоциации.

Но Украина? Или там не понимают, что европейские мантры в Беларуси ничего не изменят, а в то же время Минск является площадкой для переговоров, которые призваны решить кризис на востоке Украины? Хотя возможна версия: в Киеве уже давно хотят перегрузить минский процесс и пересмотреть минский протокол. И под флагом «борьбы с тоталитаризмом» вообще сменить площадку, пересмотрев в хаосе переезда весь порядок действий нивелирования восточноукраинского кризиса. Путин, Меркель и Макрон, не единожды подчеркивавшие «безальтернативность Минска», будут, наверно, в обалдении!!!

Но это только версия, а сейчас речь о существовании страны Украина в условиях карантинно-пандемического безумия и, что куда важнее, нарастающей политической изоляции. А ведь Беларусь была единственным «лучиком света» в темнеющем царстве украинских соседей: Турции, взявшей Украину под «канонический контроль» своего государственного чиновника Варфоломея и бесцеремонно ворующей противников Эрдогана в Одессе и Николаеве. Или Румынии, Венгрии и Польши, столь пристально присматривающихся к Галичине, Закарпатью, Буковине и Южной Бессарабии. О России вообще молчу.

И только на севере существует режим, который последние шесть лет ровно и дружелюбно относился к киевской власти и честно выполняет обещание, данное Александру Турчинову президентом Лукашенко в 2014 году: «С территории Беларуси русские не будут атаковать… Но в крайнем случае я предупрежу за сутки». Но теперь Бацьке остается только вспоминать Ларошфуко: «Люди не только забывают благодеяния и обиды, но даже склонны ненавидеть своих благодетелей и прощать обидчиков».

Но Бацька справится: за последние четверть века он переживал кризисы и похлеще, чем «ай-яй-яй!» Европейского совета. Но зачем это Украине? Только для того, чтобы в очередной раз прогнуться перед Евросоюзом и в очередной раз расшибить нос, ломясь в «открытые двери» ЕС? Но открытые «потом» и «в дальней перспективе» …

Только для того, чтобы взять на себя очередное политически глупое обязательство обеспечить «соответствие своей национальной политики настоящему решению Совета», как, не без хвастовства, отмечено в «Заявлении» Европейского совета? Но, господа, политика на то и «национальная», чтобы защищать интересы политической нации государства, а не радовать чиновников в Брюсселе.

Хотя, может, и следует порадовать хозяев, ой — «партнеров», поскольку им сейчас, как говорят украинцы, «зовсім непереливки» («совсем туго»). Потому что брюссельские бюрократы откровенно, простите за сленг, «облажались», долгое время проводя политику «ухода от ответственности» во время пандемии. Итальянцы просили-просили, но помощь им в первую очередь оказал не Евросоюз, а коммунистический Китай и посткоммунистические Россия и Куба. Европейцы откровенно опешили от того же российского десанта в Италию: пятнадцать самолетов, восемь бригад с генерал-майором Сергеем Кикотем во главе, механизмы и специальное оборудование — тут с испугу можно и слово «медицинские» пропустить. А потом — эффектный марш бригад из-под Рима в Бергамо! Тут вообще взвоешь от ужаса…

Некоторые медиа и взвыли, назвав российскую помощь на 80 процентов «бесполезной или малополезной» для страны («Ла Стампа»). Но даже европейцы умеют быть благодарными, во всяком случае — пока им это необходимо. И губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана оценил подобные выводы строкой из третьей книги «Божественной Комедии»: «Они не стоят слов: взгляни — и мимо».

Потом Европа «проснулась»: с тех пор Германия, Франция и Австрия отправили миллионы масок в Италию. Чехия отправила несколько тысяч защитных костюмов. Германия отправила несколько десятков итальянских и французских пациентов в немецкие больницы. Польша отправила двенадцать врачей. Но поздно, парни, поздно. Здесь как в хорошей сексуальной истории жизни: запоминается первый партнер, все остальные остаются лишь эпизодами той или иной степени яркости.

И следует обратить внимание. Помощь Италии оказывает не Евросоюз, а национальные государства: Германия, Австрия, Франция… Евросоюз, скорее, продолжает вести политику «ухода от ответственности», предпочитая делить деньги в рамках «Инвестиционной инициативы по реагированию на коронавирус». И запомните: В ЭТИХ ПЛАНАХ УКРАИНЫ НЕТ!!!

И то, что эксцесс «антибелорусского прогиба» Украины можно объяснить, с моей точки зрения, только межцивилизационной борьбой «коллективного Запада» со славяно-тюркским конгломератом, который под омофором восточного православия исторически тоже превратился в цивилизацию. Запад «разводит» восточных славян, а украинские политические режимы последних лет, в которых собственно славянское представительство исчезающе мало, с азартом исполняют грязную работу в этой программе.

Возможно, это историческая неизбежность. Когда-то очень хороший бард Вадим Егоров написал песню со словами;

Последние шесть лет «старую дружбу» даже не рвут — режут по живому. Но беда в том, что украинскими усилиями и «новые друзья» превратились в алчно поглядывающие Польшу, Румынию да Венгрию. А «совсем новых» не предвидится: им самим медицинских масок не хватает.

Так что и посмеяться скоро будет не с кем…