Куала-Лумпур, , 14:44 — REGNUM По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число выявленных случаев заражения коронавирусом в Малайзии достигнет пика в середине апреля, сообщает Sindonews.

Известно, что в Малайзии выявлено самое большое количество случаев заражения коронавирусом в Юго-Восточной Азии (2908 случаев). В стране введены ограничения на передвижение граждан для борьбы с распространением коронавируса.

«Основываясь на имеющихся данных, ВОЗ прогнозирует, что к середине апреля Малайзия достигнет пика», — говорится в заявлении миссии ВОЗ в Малайзии, Брунее и Сингапуре.

Министерство здравоохранения Малайзии подтвердило снижение числа выявленных случаев заражения коронавирусом. Государство также увеличило свои возможности в последние дни, проводя более 7000 тестов в день.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Малайзии ограничило время работы ресторанов и магазинов, чтобы бороться с распространением коронавируса.

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