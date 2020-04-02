Москва, , 14:46 — REGNUM Российский груз, доставленный в США для борьбы распространением коронавирусной инфекции, был наполовину оплачен американской стороной. Об этом заявила 2 апреля журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она уточнила, что половину стоимости груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), оставшуюся сумму внесла американская сторона.

Захарова добавила, что РФПИ играет значительную роль в деловом сотрудничестве России и США, этот фонд поддерживает американский бизнес в России. Россия в настоящее время может оказать США помощь в борьбе с коронавирусом, а США впоследствии могут ответить тем же, отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля российский самолёт Ан-124 доставил в Нью-Йорк партию медицинского оборудования и средств защиты. В Кремле пояснили, что помощь американской стороне предложил президент РФ Владимир Путин, полагая, что американское оборудование позднее может быть также отправлено в Россию при необходимости.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский МИД готовит разъяснения об отправке в США медпомощи