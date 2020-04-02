Тирасполь, , 14:34 — REGNUM С момента возникновения эпидемии коронавируса Молдавия поступает по отношению к Приднестровью и его гражданам как монополист. Об этом 2 апреля заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук и главный редактор научного журнала «Архонт» Антон Бредихин.

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Он напомнил, что в условиях, когда границу с Приднестровьем блокирует Украина, Молдавия только усугубляет ситуацию, не пропуская лекарственные средства и весь ряд других жизненно необходимых товаров, и таким образом ставя под угрозу жизни и здоровье приднестровских граждан.

«Получился прецедент, когда Кишинев присваивает себе право либо пропускать гуманитарные грузы, либо нет», — отметил эксперт.

Бредихин считает, что в данном случае важна позиция Российской Федерации — не только как миротворца, но и как страны, которая заинтересована в сохранении жизней и здоровья своих граждан.

«На территории Приднестровья проживает очень много граждан России. Поэтому мы должны проявить жесткую позицию по линии МИДа и Администрации президента в плане того, чтобы Молдавия понимала, что она не хозяйка Приднестровья, и что Приднестровье находится с ней на равных. Она должна осознавать, что жители ПМР в этой сложной ситуации имеют право получать товары, необходимые для обеспечения здоровья граждан. Россия также должна пересекать любые противоприднестровские действия со стороны Молдавии и показывать ей, что пора говорить с Приднестровьем на равных. Пора осознать, что за Тирасполем стоит великая страна — Россия», — подытожил Антон Бредихин.