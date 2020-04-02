Киев, , 14:31 — REGNUM Украина поможет ЕС поставками медицинского спирта, но только после того, как будет обеспечен внутренний рынок, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Соответствующая тема обсуждалась сегодня, 2 апреля, в ходе его встречи с послом ЕС на Украине Матти Маасикасом. Отчет о мероприятии публикует пресс-служба украинского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Шмыгаль отметил, в нынешней непростой ситуации Украина готова «поддержать ЕС», и этот вопрос уже согласован с президентом страны Владимиром Зеленским.

«Украина — одна из крупнейших мировых производителей медицинского спирта. Сейчас наши заводы работают на полную мощность, и когда будет обеспечен внутренний рынок, мы готовы предоставлять этот ресурс для помощи другим странам», — сказал глава украинского правительства.

Стороны также обсудили предоставленный ЕС Украине пакет помощи в размере 80 млн евро. Эти средства, заявил Шмыгаль, позволят поддержать украинскую систему здравоохранения и экономику — в частности, малые и средние предприятия, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса.

ИА REGNUM напоминает, что накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил оказаться помощь Италии. По его распоряжению, в эту страну отправится бригада украинских медиков, также Киев обещает поставить некие объемы спирта.