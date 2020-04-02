Москва, , 14:25 — REGNUM Пакет законопроектов о видеотрансляции судебных заседаний на фоне коронавирус подготовили члены Совфеда Алексей Русских и Андрей Клишас, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.

«Мы совместно сенатором Клишасом подготовили и направили для получения заключения в Верховный суд пакет законопроектов о возможности проведения судебных заседаний посредством видеосвязи, не выходя из дома, без возможности заразиться. Это позволит не допустить нарушения процессуальной практике», — заявил Русских.

Он обратил внимание сенаторов на то, что в связи с сегодняшней коронавирусной обстановкой «российская судебная система столкнулась с тем, что в судах скопилось большое количество исков, которые не могут быть рассмотрены, их рассмотрения откладывается».

"Судопроизводство встало», — обеспокоен парламентарий.