Киев, , 14:16 — REGNUM На Украине обсуждают решение властей страны присоединиться к санкциям, которые Европейский Союз применяет против Белоруссии, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 апреля.

Напомним, что ранее Европейский советпродлил ограничительные меры против Белоруссии до 28 февраля 2021 года. Накануне стало известно, что ряд стран, не являющихся членами ЕС, присоединились к этому решению. Присоединившиеся к санкциям должны обеспечат соответствие своей национальной политики упомянутому решению, а ЕС «принимает к сведению это обязательство и приветствует его».

То есть, вместо обеспечения возврата украинских товаров на рынки России и стран СНГ и развития отношений с ближайшими соседями Украины, наша страна присоединилась к санкциям Евросоюза против Белоруссии, заявил журналистам глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (вторая по величине фракция в Верховной раде) Виктор Медведчук.

«В условиях стремительно приближающегося мирового экономического кризиса и стагнации национальной экономики, которая усугубляется пандемией коронавируса, Украина жизненно заинтересована в развитии экономических и политических отношений с нашими ближайшими соседями, увеличении объемов торговли и внешнеэкономической кооперации. Для этого Украине следовало бы восстановить торгово-экономические отношения с Российской Федерацией, взаимно отменив введенные ограничения экономической деятельности, тем самым обеспечить возврат украинских товаров на рынки России и стран СНГ, что является одним из пунктов антикризисного плана, предложенного «Оппозиционной платформой — За жизнь», — сказал политик.

Он также иронически заявил, что «это такая благодарность за многолетние усилия Беларуси в организации и предоставлении переговорной площадки по урегулированию конфликта в Донбассе», и задался вопросом, можно ли рассматривать этот шаг Киева как «демонстративный «крест» на Минских соглашениях?».

Также депутат напомнил, что в настоящий момент Белоруссия — один из крупнейших торгово-экономических партнеров Украины.

«Так, объем экспорта товаров Украины в Беларусь по итогам 2019 года составил $1,55 млрд. При этом объем импортируемых товаров за прошлый год составил $3,7 млрд. Беларусь поставляет в Украину 45% всех бензинов, около 35% дизельного топлива, 25% сжиженного газа, а также продовольствие, сельхозмашины и многие другие товары», — перечислил парламентарий.

По мнению политика, подобные «враждебные действия» по отношению к ближайшему соседу Украины можно воспринимать только как полную неадекватность власти и должностных лиц, отвечающих за внешнюю политику страны.

«Возможно, после голосования за продажу украинской земли, которое состоялось под давлением и по указке Международного валютного фонда, украинская власть решила, что на международной арене Украине ниже уже падать некуда и приказы тех, кто осуществляет внешнее управление нашей страной, можно выполнять даже не за копейку, данную в долг, а просто по щелчку пальцев с Запада», — предположил депутат в завершение.

Отметим, что в МИД Украины и в целом в правительстве страны присоединение Киева к санкциям против Белоруссии пока что не комментировали.