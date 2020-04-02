Джакарта, , 14:12 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поручил подготовить ряд сценариев для предотвращения возникновения потока людей, желающих вернуться домой для празднования «Идул Фитри» (Ураза-байрам), сообщает Antara.

«В качестве альтернативы, возможно, можно будет заменить национальный праздник другим днем», — заявил глава государства.

Джоко Видодо также напомнил, что в стране введен режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.

Ранее правительство Индонезии объявило 26−29 мая 2020 года выходными днями, в связи с празднованием «Идул Фитри» 24−25 мая 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что коронавирус не сможет выжить в жаркую погоду.

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