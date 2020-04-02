Сеул, , 14:12 — REGNUM 2 апреля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел телефонный разговор с колумбийским коллегой Иваном Дуке Маркесом, с которым обсудил ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителя администрации президента Южной Кореи Кан Мин Сока.

По его словам, данный разговор состоялся по инициативе президента Колумбии. В рамках 25-минутных переговоров Мун Чжэ Ин выразил соболезнования в связи с гибелью людей от коронавируса и резким увеличением числа заражённых, а также надежду на то, что Колумбия сможет справиться с эпидемией.

Он также подчеркнул, что коронавирус не щадит никого, и в настоящее время международное сотрудничество и солидарность важны как никогда. А также добавил, что Южная Корея охотно поделится своим опытом борьбы с коронавирусом с международным сообществом, включая Колумбию.

В свою очередь, Иван Дуке Маркес выразил готовность закупить у южнокорейских компаний медицинское оборудование, включая кислородные маски и наборы для диагностики коронавируса.

Также лидеры двух стран выразили сожаление по поводу отмены визита президента Колумбии в Южную Корею, который должен был состояться в апреле, и договорились поднять данный вопрос по дипломатическим каналам после того, как ситуация стабилизируется.