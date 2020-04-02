Бишкек, , 14:05 — REGNUM Министерство внутренних дел Киргизии опровергло появившуюся накануне в местных СМИ информацию о том, что в столице республики якобы был задержан милиционер, возивший проституток к клиентам во время комендантского часа.

«Распространенная информация, что милиционер на служебном автомобиле развозил секс-работниц является недостоверной и фейковой», — подчеркивает пресс-служба МВД.

В министерстве утверждают, что сотрудника Свердловского РУВД задержали только за нарушение требований чрезвычайного положения и комендантского часа. Теперь по данному факту проводится служебное расследование.

Министерство внутренних дел Киргизии призвало граждан не распространять ложные сообщения и предупредило, что в отношении распространителей фейков будут приниматься жесткие меры, вплоть до уголовной ответственности.

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