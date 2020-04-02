Минск, , 13:51 — REGNUM На сегодняшний день ситуация с пандемией коронавирусной инфекции в Белоруссии не хуже, чем в России. Об этом сегодня, 2 апреля, в интервью телеканалу МИР24 заявил президент республики Александр Лукашенко.

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Такое сравнение глава государства сделал, комментируя закрытие границы между Россией и Белоруссией.

«Я понимаю, если бы там возникла какая-то жуткая ситуация и надо было срочно принять меры. Но логики ведь не было тогда. В Белоруссии ситуация была не хуже, чем в России, — значительно лучше», — отметил Лукашенко.

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При этом белорусский лидер подчеркнул, что на сегодняшний день положение дел в республики с распространением COVID-19 «не хуже».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Россия «полыхает от коронавируса», при этом в самой Белоруссии обстановка по COVID-19 относительно спокойная.

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Напомним, с 16 марта Россия ввела ограничения на пересечение российско-белорусской границы. Такие меры были приняты в связи с пандемией коронавируса.