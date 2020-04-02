Варшава, , 13:43 — REGNUM 2 апреля в Польше вступил в силу принятый парламентом и подписанный президентом Анджеем Дудой специальный закон «Антикризисный щит», который призван помочь польской экономике пережить трудности, связанные с пандемией коронавируса.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, главной целью принятия такого закона является сохранение рабочих мест.

«Мы не можем допустить накручивания спирали увольнений. Поэтому мы окажем фирмам финансовую поддержку, которая поможет окупить сохранение мест за работниками», — приводит слова премьера «Польское радио».

Как пояснил премьер, в соответствии с законом помощь польским предприятиям составит 200 млрд злотых (около 44 млрд евро), что сопоставимо с 10% ВВП Польши. Это беспрецедентный случай в польской истории.

В частности, «Антикризисный щит» предусматривает освобождение предприятий с числом работников до 9 от взносов в Фонд социального страхования на три месяца. Это 1,5 тысяч злотых (около 330 евро) в месяц на одного работника.

Владельцы малых предприятий могут получить кредит в размере 5 тысяч злотых (более тысячи евро), который не надо будет возвращать при условии, что за определённый период ни один работник не будет уволен.

Также малые предприятия могут получить отсрочку платежей за коммунальные услуги, взять кредитные каникулы, и в упрощённом порядке продлить регистрацию для работающих у них иностранных граждан.