Минск, , 13:39 — REGNUM

Позиция Минска по Украине формируется под сильным воздействием западных европейцев и США, но политический ущерб от этой позиции для Александра Лукашенко возрастает, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 2 апреля, комментируя информацию о поддержке Украиной санкций против Белоруссии.

Как сообщалось ранее. Украина присоединилась к санкциям в отношении Белоруссии, которые были введены Европейским союзом в 2004 году и с тех пор продлевались. Санкции, в частности, предусматривают запрет на поставки оружия и заморозку банковских активов.

«Евросоюзовские санкции для Белоруссии мало что значат, особенно после того как в 2016-м году из своего санкционного списка ЕС исключил 170 человек и в том числе белорусского президента. Тем не менее, политически занятая Киевом позиция весьма значима.

В 2014 году Александр Лукашенко стал во всём комплексе вопросов, связанных с Украиной и российско-украинскими делами, проводить политику, которая была ближе Киеву с режимом Порошенко, чем Москве. Возможно, благодаря этому он и получил в 2016 году некоторые послабления от ЕС. Крен в пользу Киева у Лукашенко сохраняется и по сей день.