Джакарта, 2 апреля 2020, 13:37 — REGNUM Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что коронавирус не сможет выжить в жаркую погоду, сообщает Kompas.
«Исходя из наших результатов моделирования, погода в Индонезии жаркая, поэтому вирус не набирает силы», — заявил министр после видеоконференции с главой государства.
Лухут Бинсар Панджаитан напомнил о необходимо соблюдать дистанцию, избегать скоплений людей и продолжать заниматься домашними делами, чтобы разорвать цепь передачи коронавируса.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индонезии продолжает расти.
Читайте также: В Индонезии подтвердили 1790 случаев заражения коронавирусом