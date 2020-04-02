Москва, , 13:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин планирует провести несколько международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы традиционно дадим сообщение, проинформируем вас об этом», — пояснил представитель Кремля. По его словам, разговоры пройдут во второй половине дня, 2 апреля.

Напомним, 1 апреля президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию в связи с распространением коронавируса.