Москва, , 13:36 — REGNUM Разъяснения по вопросу отправки в США российского самолёта с медицинской помощью готовит Министерство иностранных дел. Об этом сообщил 2 апреля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, от кого именно в США исходил запрос к России о помощи в условиях пандемии коронавируса нового типа. Он отметил, что разъяснения на этот счёт поступят со стороны МИД РФ, и, вероятно, в ближайшее время.

Песков также не стал комментировать заявление Госдепартамента США о том, что медицинское оборудование было закуплено, а не получено в качестве гуманитарной помощи. Эти подробности также разъяснят в МИД, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля в Нью-Йорк прибыл российский самолет с гуманитарной помощью. Он доставил в США, страдающие от эпидемии COVID-19, медицинское оборудование и средства защиты.

Читайте также: Самолет с российской гуманитарной помощью приземлился в США

А также: Появилось видео отправки самолёта с медоборудованием из России в США