Минск, , 13:27 — REGNUM Выработанные правительствами России и Белоруссии «дорожные карты» углубления экономической интеграции в формате Союзного государства не были приняты по вине Москвы, и теперь эти документы нуждаются в пересмотре. Об этом в опубликованном 2 апреля интервью «Российской газете» заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

По словам бывшего вице-премьера белорусского правительства, и сейчас сохраняющего эти полномочия в должности посла, «Союзное государство имеет колоссальный экономический, научный, интеллектуальный и кадровый потенциал». Он отметил, что 2000 года белорусско-российский товарооборот вырос в четыре раза — с $9,3 млрд до $35 млрд по итогам 2019 года.

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В 2019 году Москва и Минск проделали большую работу, отметил посол: «Подготовлена и парафирована главами правительств обновленная Программа действий двух стран по реализации Договора о Союзном государстве. Отраслевыми министерствами и ведомствами была развернута работа по подготовке 30 «дорожных карт» по формированию единых и объединенных рынков Союзного государства. Их принятие и реализация стали бы серьезным шагом вперед по всем направлениям интеграции».

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«Однако к моменту завершения работы над «дорожными картами» не было выполнено одно из основных условий белорусской стороны — урегулирование всех актуальных, не терпящих отлагательств уже в текущем 2020 году вопросов двустороннего сотрудничества. Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно акцентировал внимание на том, что подписание всех новых интеграционных договоренностей возможно лишь пакетным принципом. Таким образом, отсутствие реального движения по энергетической тематике, устранению барьеров и созданию равных условий для субъектов хозяйствования без односторонних изъятий и ограничений не позволило выйти на подписание подготовленного пакета документов», — сказал Семашко.

По его словам, правительства России и Белоруссии сейчас только «выходят на определенные договоренности по урегулированию той ситуации, которая сложилась в наших отношениях в начале текущего года». Семашко отметил: «Решение проблемных вопросов двустороннего взаимодействия создает предпосылки вернуться к рассмотрению наработанных документов по углублению нашей интеграции».

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«Но уже очевидно, что «дорожные карты» придется актуализировать, поскольку заложенные в них сроки реализации этапов интеграции изначально являлись очень сжатыми. Например, по целому ряду направлений к середине этого года предусматривалось формирование унифицированного законодательства. Сегодня очевидно, что сделано это в предусмотренные сроки уже не будет. Да и сама ситуация в нашем регионе и мире в целом, сложившаяся в последние дни и недели, заставляет переосмыслить отдельные элементы сотрудничества и скорректировать их в целях приведения к текущим реалиям», — сказал представитель официального Минска.