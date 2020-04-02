Новосибирск, , 13:27 — REGNUM Никаких специальных распоряжений по отмене празднования парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за распространения коронавируса не поступало. Новосибирск продолжает подготовку. Об этом на сегодняшней пресс-конференции, 2 апреля, сообщил мэр города Анатолий Локоть.

«Я могу сказать личное отношение к происходящему. Считаю, как офицер российской армии, что участие в параде — это выполнение боевой задачи. На этот счёт существуют специальные приказы Верховного главнокомандующего, министра обороны РФ, начальника гарнизона города Новосибирска. А как известно, боевая задача должна выполняться в любых условиях. Это мое мнение», — сказал Локоть.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным РБК, московский парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне могут перенести на осень 2020 года из-за распространения коронавируса.

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