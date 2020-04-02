Москва, , 13:20 — REGNUM Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал принять в первом чтении законопроект о запрете для послов и постоянных представителей России в международных организациях иметь иностранное или двойное гражданство, а также вид на жительство за рубежом, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.

Согласно законопроекту, послом, представителем может быть назначен гражданин РФ, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.

Также вводится ограничение на возможность приобретения иностранного гражданства или вида на жительство для глав дипмиссий России непосредственно в момент исполнения ими своих полномочий.

«Мы обязательно должны ввести эти нормы, поскольку должности послов и постоянных представителей России напрямую связаны с обеспечением суверенитета и национальной безопасности», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).