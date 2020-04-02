Москва, , 13:21 — REGNUM Федеральный центр решения о закрытии административных границ не принимал. Об этом 2 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Песков ответил на вопрос журналистов по поводу того, рассматривался ли в Кремле вопрос о перекрытии межрегиональных границ в России в связи с распространением коронавируса.

«Нет, никаких таких решений из центра, из штаба на этот счет не было и нет», — сообщил пресс-секретарь российского президента.

Ранее депутат Заксобрания Петербурга от КПРФ Александр Рассудов заявил, что в связи с коронавирусом следует ввести режим чрезвычайной ситуации на территории всей России, чтобы не нарушать Конституцию РФ и поддержать пострадавших граждан и экономику страны.

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