Москва, , 13:09 — REGNUM В течение следующей недели Госдума и правительство РФ «сверят часы» и обсудят текущую ситуацию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля, об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

«В первую очередь, нам необходимо обсудить текущую ситуацию и «сверить часы». Государственная дума приняла ряд законов, дающих правительству широкий набор инструментов для борьбы с коронавирусом и его последствиями для экономики и общества», — заявил Неверов.

В преддверии отчета правительства РФ во главе с Михаилом Мишустиным перед Госдумой пройдут встречи с руководством всех четырех фракций.

«Единая Россия» намерена поднять тему поддержки регионов в кризис.

«Мы хотим услышать, каков будет конкретный механизм реализации мер поддержки, и как регионы будут расплачиваться с кредитами после окончания отсрочки. Кроме того, необходимо понять каков эффект уже принятых мер», — уточнил Неверов.

Накануне сообщалось о том, что в федеральном бюджете зарезервировали 171 млрд рублей на реструктуризацию и предоставление отсрочки по выплате бюджетных кредитов, а также на компенсацию потерь региональных бюджетов от снижения доходов.

Также парламентарии поднимут тему дефицита лекарств и обеспеченности масками, а также о контроле роста цен. Еще одна тема — поддержка предпринимателей.

«Сложившаяся ситуация очень сильно ударила по бизнесу, особенно наименее защищенной его части — малым, средним и микро — предприятиям. А это рабочие места, налоги, обеспечение граждан товарами и услугами. Насколько эффективны уже принятые меры (отсрочка по налоговым платежам для малого и среднего бизнеса, по страховым взносам для микропредприятий, мораторий на банкротство и взыскание штрафов)? И предпринимателей также волнует вопрос того, что будет после окончания отсрочек», — обозначил вопросы Неверов.

По итогам общения будет принято дополнительное решение по графику работы Госдумы. Ранее допускалось, что пленарных заседаний, намеченных на 14 и 15 апреля может и не быть.

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