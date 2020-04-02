Москва, , 13:09 — REGNUM Российский президент Владимир Путин работает над обращением к гражданам. Об этом заявил 2 апреля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что «по состоянию на эту минуту» решения о продлении нерабочей недели принято не было. Однако Путин готовится выступить перед населением страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин обратился к российским гражданам 25 марта. Он объявил нерабочую неделю в качестве одной из мер по предотвращению распространения коронавируса нового типа.

Читайте также: Кремль рассматривает перенос парада Победы на осень — СМИ