Минск, , 12:59 — REGNUM Вопросы участия официального Минска в Союзном государстве России и Белоруссии, ЕАЭС и СНГ прокомментировал 2 апреля Александр Лукашенко в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

2 апреля отмечается государственный праздник — День единения народов Белоруссии и России. Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись поздравительными посланиями.

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В интервью телерадиокомпании Лукашенко не исключил возможность реализации подписанного в 1999 году договора о создании Союзного государства России и Белоруссии, отметив: «Если Россия сегодня, отказавшись от этих имперских замашек (мы — большие, а вы — малые), готова на это, давайте вести переговоры, давайте будем определяться».

Комментируя ход союзного строительства, Лукашенко заявил: «У нас есть договор о создании Союзного государства. Ни от одного пункта этого договора мы не отказываемся. Даже возьмем самый серьезный, который сегодня обсуждается. Допустим, единая валюта. Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль, не российский».

«И даже я когда-то говорил: ладно, не вопрос, какой это будет рубль. Вопрос в том, где будет эмиссионный центр. И даже не где, а кто будет управлять эмиссионным центром. Это будет на равных или, поскольку Россия большая, она будет управлять своим рублем, а мы свой ликвидируем и к ним присоединимся? — пояснил свою позицию Александр Лукашенко. — Мы это уже проходили в первые годы после распада Советского Союза. Когда нас просто выкинули из рублевой зоны. И, в конце концов, мы остались с советскими рублями, они ввели российский рубль, а мы потом рисовали «зайчики». Я не хочу это повторять. Это во-первых. А во-вторых, где же тут тогда будет наш суверенитет?», — добавил Лукашенко.

Он констатировал: «Поэтому договор существует. И мы никогда от него не отказывались. Мы готовы идти по этому договору, но железобетонный принцип — равные условия для людей, предприятий, государств. Сейчас все нарушено, а коронавирус нарушил и последнее, самое главное, — равные условия для людей».

Как сообщает белорусское госинформагентство БелТА, в интервью Лукашенко «заявил, что если России надо было что-то предпринять, то следовало хотя бы посоветоваться, предупредить белорусскую сторону о закрытии границ».

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Комментируя ситуацию с закрытием границ из-за распространения коронавируса, Лукашенко сказал: «Я понимаю, если бы там возникла какая-то жуткая ситуация и надо было срочно принять меры. Но логики ведь не было тогда. В Белоруссии ситуация была не хуже, чем в России, — значительно лучше. Я настаиваю, что и сегодня не хуже. Во-вторых, зачем отрезать от этого Союзного государства ту основную часть, где нет проблем. И в то же время они внутри страны (а Россия огромная) не поделили на части, чтобы перекрыть движение людей и носителей коронавируса. Это обычное было головотяпство. А как насчет формулы «друг познается в беде»?

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