Москва, , 12:50 — REGNUM Всего за несколько лет в России появились принципиально новые Вооруженные силы, способные надежно обеспечить безопасное проведение комплексной модернизации экономики и общества в любых международных условиях, пишет сегодня, 2 апреля, публицист, доктор экономических наук Михаил Делягин в статье «Новому обществу — новая армия!», опубликованной «Независимой газетой». Предлагаем полный текст статьи вашему вниманию.

«Сегодня Россия находится на переднем крае борьбы с коронавирусом. Судя по темпам выявления больных и несмотря на некоторые громкие заражения (вроде главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, которому вся страна искренне желает здоровья), затормозить его распространение в целом получается.

Можно обсуждать возможные перегибы с одной стороны и разгильдяйство с другой, но высокая дисциплина и сознательность москвичей, крайне организованно и единодушно откликнувшихся на призыв президента В.В.Путина, неоспоримы.

Форсированное строительство новой больницы в Коммунарке — очевидный трудовой и административный подвиг. И фокусировка общественного внимания на ней оправдана: риски столичного мегаполиса как по-прежнему главного транспортного узла страны объективно максимальны.

Как всегда бывает при масштабных проблемах общества, требующих форсированной концентрации значительных усилий, снова возникла острая потребность в армии — как в ее человеческих и материальных ресурсах, так и в армейском качестве управления.

Оперативное возведение 16 инфекционных центров по всей стране способно в сжатые сроки практически нейтрализовать в соответствующей сфере основные последствия оптимизации медицины, а оперативное использование ресурсов войск химической и биологической защиты может в основном сделать это прямо сейчас. Не стоит забывать и о личном составе Вооруженных сил, который может стать неоценимым ресурсом при возможном расширении карантинных мер.

Наша группировка военных медиков в Италии стала убедительным послом мира и достойным примером для разрушающегося Евросоюза, одичалая бюрократия которого способна только на оскорбления в адрес даже искренней помощи (что уже вызвало отказ от нее, например, со стороны китайской «Хуавэй»). И, если по итогам коронавирусного кризиса международные отношения будут переформатированы с большим учетом самоочевидных требований разума, — в этом будет очевидная заслуга российского Минобороны и в целом армии.

Мы вновь увидели, что у России есть современная, мобильная и эффективная армия, готовая к испытанию сложными ситуациями и стремительно реагирующая на кризисы, которые обыденное сознание даже не может вообразить.

А ведь могло быть совершенно иначе. Еще менее полутора десятилетий назад Вооруженные Силы страны продолжали деградировать и находились в застарелом упадке. Их сегодняшняя эффективность (достаточно указать, что доля современного вооружения доведена в 2019 году до 68,2% и достигнет 70%) — наглядный результат последовательной и комплексной модернизации, осуществляемой нынешним руководством Минобороны. Принципиально важно, что эта модернизация осуществляется не только без роста оборонных расходов бюджета, но даже и при их снижении, — на фоне растущих военных расходов США и других стран. В 2018 году Россия была по военным расходам на 7 месте в мире, в 2019 — на 8, в 2020 году будет на 9-м, а боеспособность армии непрерывно увеличивается. Не это ли важнейший показатель эффективности.

В настоящее время на должном уровне находятся все ее компоненты, включая так остро необходимых сегодня военных медиков и строителей. Достаточно сказать, что за последние 7 лет заболеваемость в армии снизилась на четверть, в прошлом году углубленное медицинское обследование охватило 99% военнослужащих. Применение мобильных медицинских модулей спасло более 1300 жизней. Из необходимых армии до 2030 года 140 лечебных учреждений осталось построить 23, в том числе 9 будет введено в строй уже в этом году.

В целом с 2017 года армия вводит в строй более 3,5 тыс. зданий и сооружений в год, в том числе в Арктике.

Качественно расширяется социальное обеспечение. Число офицеров, стоящих в очереди на получение постоянного жилья, за несколько лет сокращено вдвое — со 100 до 50 тыс. чел.; за 2019 год постоянным жильем обеспечено 6,9 тыс. военнослужащих (1,8 тыс. получили квартиры, 5,1 тыс. — жилищную субсидию). Служебные же квартиры только в прошлом году получило более 30 тыс. военнослужащих. При этом темп формирования специализированного жилого фонда возрос более чем впятеро; за последние два года в Москве полностью решен вопрос об обеспечении служебным жильем слушателей военных вузов.

Полностью решена проблема военнослужащих, находящихся в распоряжении до получения жилья, — а еще пять лет назад их было 61 тысяча!

Продолжается перевооружение Вооруженных сил: в 2019 году достигнуты максимальные за последние 4 года темпы поставок вооружения и техники: в войска поступило более 6,5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения.

В конце прошлого года на боевое дежурство заступил первый ракетный полк, оснащенный казавшимся откровенной фантастикой ракетным комплексом «Авангард», завершено развертывание лазерных установок «Пересвет». С 1 декабря они несут боевое дежурство в позиционных районах пяти ракетных дивизий РВСН. Стратегическая авиация пополнилась пятью модернизированными самолетами-ракетоносцами, успешно завершились испытания головного атомного подводного крейсера проекта «Борей-А» «Князь Владимир».

В системе ПВО и ПРО завершено перевооружение всех ракетных бригад Сухопутных войск на комплекс «Искандер». Выполнены практические полеты разведывательно-ударного беспилотника большой дальности «Охотник», превосходящего иностранные аналоги. Также с 1 декабря на боевое дежурство заступила РЛС загоризонтного обнаружения, выявляющая массовые взлеты авиации и пуски крылатых ракет, включая гиперзвуковые.

Нельзя не отметить также фактически «с нуля» отстроенную систему взаимодействия Вооружённых сил и общества. Армия России стала общенародным «брендом», развиваются много ярких культурных и образовательных проектов. Парк «Патриот», реконструкция в Кронштадте, широкая практика работы с молодежью в «Юнармии», такие популярные шоу-проекты, как танковый биатлон и ежегодная выставка АРМИ — все это не только вызывает большой интерес, но и существенно повышает имидж военных. В итоге высокий престиж офицерского корпуса фактически вернулся, как это и должно быть в нормальном государстве.

Удивительно, но всего за несколько лет в стране появились принципиально новые, все еще непривычные для общества Вооруженные силы, способные надежно обеспечить безопасное проведение комплексной модернизации экономики и общества практически в любых, сколь угодно турбулентных международных условиях.

При этом нельзя сказать, что вся страна работала на армию. Нет. Скорее сегодня армия закрывает пробелы в гражданских отраслях, что тоже понятно в условиях кризиса и пиковых нагрузок, к которым никто не может быть готов. Никто кроме них».

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