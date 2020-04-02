Рим, , 12:42 — REGNUM В предыдущие недели Евросоюз вел себя неверно в отношении Италии, теперь ситуация изменится, ЕС будет в большей степени помогать, сказано в обращении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, передает Mediaset в четверг, 2 апреля.

Ранее руководители целого ряда государств думали только о своих интересах, теперь этот подход изменится, ответ на общий кризис тоже должен быть общим, отметила фон дер Ляйен.

Как сообщалось ранее, в течение марта 2020 года власти ЕС отклоняли все предложенные Италией варианты поддержки и введения общих мер борьбы с последствиями пандемии, в конце марта стало известно об утверждении первого из предложений — выпуска ценных бумаг на 100 млрд евро для поддержки рынка труда в ЕС. Власти Италии рассчитывают, что будут приняты и иные меры.

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