Киев, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM После обращения работников скорой помощи к президенту Украины Владимиру Зеленскому, министр здравоохранения страны Максим Степанов увеличил их оклады втрое на время пандемии коронавируса. Об этом сообщила 2 апреля пресс-служба минздрава Украины.
Чиновник объяснил «недоразумением» отсутствие работников экстренной медицинской помощи в списке медиков, которым увеличат зарплату.
По словам министра, защита врачей является приоритетом для государства, и оно будет уделять повышенное внимание условиям работы медиков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Запорожской области работники скорой помощи обратились к Зеленскому с требованием включить их в список медиков, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, и которым за это будут платить повышенную зарплату.
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