Киев, , 12:40 — REGNUM После обращения работников скорой помощи к президенту Украины Владимиру Зеленскому, министр здравоохранения страны Максим Степанов увеличил их оклады втрое на время пандемии коронавируса. Об этом сообщила 2 апреля пресс-служба минздрава Украины.

Чиновник объяснил «недоразумением» отсутствие работников экстренной медицинской помощи в списке медиков, которым увеличат зарплату.

«Возникло недоразумение — мне поступило немало сообщений, якобы ни фельдшеров, ни водителей скорой там нет, так как не прописано отдельно. Эта информация не соответствует действительности. Весь этот перечень есть, но во избежание недоразумений, к приказу внесут корректировки и пропишут это отдельно», — рассказал Степанов.

По словам министра, защита врачей является приоритетом для государства, и оно будет уделять повышенное внимание условиям работы медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Запорожской области работники скорой помощи обратились к Зеленскому с требованием включить их в список медиков, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, и которым за это будут платить повышенную зарплату.

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