Киев, , 12:34 — REGNUM Представители Украины устроили политические дебаты в социальных сетях, комментируя предложение бизнесмена Илона Маска предоставить любой стране аппараты для искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

ИА REGNUM напоминает, что соответствующую инициативу Маск озвучил 1 апреля. В комментарии пришла бывшая министр здравоохранения Украины (работала в правительстве Владимира Гройсмана при президенте Порошенко), гражданка США Ульяна Супрун, которая попросила бизнесмена помогать именно Украине. Супрун подчеркнула, что на Украине есть 3,5 тыс. аппаратов на 37 млн человек населения.

Однако через некоторое время в комментариях появился известный украинский врач-инфекционист Вадим Аристов, который призвал Маска не вести переговоров с Супрун.

«У нас действительно есть только 7% из необходимых ИВЛ. Но, пожалуйста, обсудите вашу помощь непосредственно с президентом Зеленским, поскольку именно госпожа Супрун несет ответственность за эту катастрофу», — заявил врач.

Позже Аристов выступил с отдельным заявлением, выразив возмущение тем, что у Супрун «хватает наглости, чтобы претендовать на возвращение к власти».

Сам Маск на эти проявления украинского внутриполитического конфликта пока что публично не отреагировал.