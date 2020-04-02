2 апреля 2020 | Время чтения 4 мин

Есть факт: Россия отправила в Соединенные Штаты медицинское оборудование для борьбы с эпидемией коронавируса, за что Москве выразили благодарность как американский президент Дональд Трамп, так и Государственный департамент. И есть интерпретация. Одно из польских изданий заявило, что «Россия отправляет помощь США, а Кремль может использовать это для пропаганды», не замечая, что этим дискредитирует и самого Трампа.

Станислав Стремидловский, , 12:26 — REGNUM Кому-то в Польше захотелось показать, что поляки не какие-то там «марионетки» президента США Дональда Трампа. Есть факт: Россия отправила в Соединенные Штаты медицинское оборудование для борьбы с эпидемией коронавируса, за что Москве выразили благодарность как американский президент Дональд Трамп, так и Государственный департамент. «Это время для совместной работы, чтобы победить общего врага, который угрожает жизни всех нас», — написала в своем блоге представитель Госдепартамента Морган Ортэгус.

Дональд Трамп и Анжей Дуда

И есть интерпретация. Одно из польских изданий, отметив, что «Россия отправляет помощь США, а Кремль может использовать это для пропаганды», вспомнило, как в 1986 году в Польскую Народную Республику американцы выслали сухое молоко. В ответ пресс-секретарь правительства ПНР Ежи Урбан объявил, что Варшава передаст бездомным Нью-Йорка спальные мешки и одеяла. Государственное Польское агентство печати (РАР) обратилось за комментариями к Нине Янкович, сотруднице Центра Вильсона. В интервью РАР эксперт заявила, что приняв «гуманитарную помощь» от России, Белый дом допустил ошибку и помог «Кремлю одержать большую пропагандистскую победу». Она также сообщила, что «качество российского медицинского оборудования сомнительно». По словам Янкович, «президент Трамп неоднократно говорил о своем желании улучшить отношения с Россией. Но это не лучшая возможность для этого. Этот шаг приносит пользу только пропагандистской машине Путина». И добавила, что глава Белого дома, «похоже, не оценивает полезность гуманитарной помощи как инструмента внешней политики, потому что его администрация постоянно сокращает расходы на иностранную помощь».

Гуманитарная помощь

Что говорить, конечно, действия Москвы удивили американскую общественность, поскольку, замечает The New York Times, обычно это США помогают другим, а не принимают помощь. При этом издание цитирует пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявившего, что «Москва надеется, что Соединенные Штаты также смогут оказать медицинскую помощь России в случае необходимости, когда придет время» и, «предлагая американским коллегам помощь, российский президент Владимир Путин исходил из того, что «когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, они также смогут в случае необходимости ответить взаимностью». Иными словами, Россия не только готова помочь другим, но и согласна принимать помощь от других. Это явно говорит об отсутствии «пропагандистской» мотивации в действиях Москвы. Речь идет о налаживании конструктивного взаимодействия. Что нам делить с американцами перед угрозой общего врага, который плевать хотел на границы и политические разногласия? Но, как выясняется, есть люди, которые готовы назло бабушке отморозить уши. Понятно, когда Трампа, вступившего в президентскую предвыборную кампанию, критикуют его оппоненты в самих США. А какую цель преследуют дискредитирующие Трампа люди в Польше?

Польская правящая партия «Право и Справедливость» вынуждена сегодня действовать в условиях агрессивной информационной среды. Резки выросли медийные атаки на председателя PiS Ярослава Качиньского, которого обвиняют в «диктаторских замашках» из-за его желания провести в назначенный срок, 10 мая, выборы президента Польши. Под это подверстываются и другие претензии. Правительству начинают задавать неприятные вопросы, стоит ли в нынешней тяжелой ситуации реализовывать контракт на закупку в США истребителей F-35 и не лучше ли валютные запасы потратить на другие цели в самой Польше. В данной ситуации Варшаве лучше не создавать дополнительных «фронтов» против администрации Трампа, подвергая таким образом сомнению исходную ставку «Права и Справедливости» на Вашингтон. В конце концов, нельзя исключать, что Польше придется обратиться к американцам с просьбой о помощи, если она сама перестанет справляться как с распространением эпидемии, так и ее последствиями для польской экономики. Но этого то ли не понимают, то ли не хотят понимать люди, которые, по замечанию Романа Дмовского, сильнее ненавидят Россию, чем любят Польшу, поэтому готовы пинать Москву и Путина, даже если рикошетом прилетает Трампу.

Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом и Меланьей Трамп. Хелсинки. 2018 Kremlin.ru

Пандемия обессиливает страны и народы. В такие минуты даже оппозиция должна проявлять ответственность и заниматься вместе с властью сплочением всех сил общества ради победы над болезнью. В случае с Польшей иногда трудно понять не только действия критиков «Права и Справедливости», но и саму правящую партию. Какую позицию занимает PiS? Рассчитывает и дальше вести виртуальную пропагандистскую войну, не замечая, насколько изменилась политическая обстановка, как мировые лидеры налаживают диалог друг с другом? Если так, то Польша рискует остаться в одиночестве, когда ей не захотят прийти на помощь в нужде.