Джакарта, , 12:20 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди намерена расширить международное сотрудничество с несколькими странами-партнерами в борьбе с коронавирусом, сообщает Antara.

За последние десять дней Ретно Марсуди провела интенсивные переговоры с рядом министров иностранных дел, в том числе с главами МИД Великобритании, Индии, Малайзии, Сингапура, Украины, Южной Кореи, Японии и Канады.

Например с Индией министр иностранных дел Индонезии обсудила сотрудничество в области фармацевтики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто обсудил по телефону с министром обороны США Марком Эспером ситуацию вокруг коронавируса.

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