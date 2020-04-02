Киев, , 12:21 — REGNUM Консультативный совет по Донбассу будут создавать представители России, Украины и ОБСЕ, заявил министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников, сообщило 2 апреля «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

Порядок создания совета будет обсуждаться в рамках трёхсторонней контактной группы после согласования совета в рамках «нормандского формата», отметил чиновник.

«Если участники «нормандского формата» принципиально говорят «да», тогда уже запускается процесс обсуждения, каким образом стороны должны избирать своих представителей для участия в этом консультативном совете», — рассказал Резников.

По его словам, соответствующие переговоры в «нормандском формате» уже идут.

Министр отметил, что в данный момент обсуждается механизм отбора представителей ДНР и ЛНР в данный совет.

Напомним, Украина отрицает гражданский характер войны в Донбассе и пытается всеми силами представить Россию стороной конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Резников рассказал, что быстрый вариант «возвращения» Донбасса в состав Украины не является приоритетным для команды президента Украины Владимира Зеленского.

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