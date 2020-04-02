Киев, , 12:22 — REGNUM ЕС защищает «европейские ценности» и позволит России обвести себя вокруг пальца, заявил вечером 1 апреля бывший президент Украины, действующий депутат украинской Рады Пётр Порошенко в интервью ряду телеканалов.

Порошенко отметил, что сейчас Россия «пытается реализовать пиар-акции», пытаясь воздействовать на ЕС. В частности, помощь, предоставленную Россией Италии, он охарактеризовал так — «они прислали бензовозы в Италию».

«Но им сказали, что вы никого здесь не обманете», — отметил бывший президент Украины.

ИА REGNUM напоминает, что 31 марта президент Зеленский объявил, что Украина будет помогать Италии в борьбе с коронавирусом. Согласно заявлению президента, Украина отправит в европейскую страну «бригаду медиков» и некие объемы спирта.

Россия ранее отправила в Италию 14 самолетов с помощью, специалистами и оборудованием, ценность этой помощи власти страны уже неоднократно отмечали.

«От имени правительства хочу поблагодарить вас и ваших людей за помощь, которую вы нам привезли. Мы будем всегда благодарны России за солидарность и дружбу, которые вы проявили», — заявил глава МИД Италии Луиджи ди Майо.