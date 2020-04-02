Киев, , 12:08 — REGNUM Оппозиционные по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому политические силы сейчас получают уникальный шанс для сценария реванша, заявил 2 апреля политический эксперт Андрей Ермолаев, комментируя политическую ситуацию в стране.

Эксперт очертил сценарий борьбы оппозиции против Зеленского и его партии «Слуга народа»:

«Это тяжба по земельному закону в Конституционном суде, дискредитация нового режима и пост-карантинные перевыборы всех и вся. Вместе или порознь — уже не важно, сама ситуация подталкивает к общей цели — власти. И время подгоняет, шанс ведь еще зыбкий. Главное — ресурсы, пропагандистский напор и дискредитация любого конкурента, способного помешать».

Также он предполагает, что в условиях борьбы за власть в Киеве вскоре заявят свои торговые позиции региональные элиты, у которых тоже «пошла карта» — авторитет на карантине на фоне дихотомичной и малограмотной центральной власти.

«И толпа «слуг», которая окончательно запуталась в своих многочисленных «господах», рано или поздно будет вынуждена распределяться по дворянским подворьям», — отмечает Ермолаев.

По его словам, нынешние политические и экономические события на Украине — это только прелюдия, а настоящая бездна еще впереди.

«Вирус и карантин, экономический кризис и безработица, временно изолированные полтора миллиона вернувшихся с заработков, реальная угроза экономического и политического коллапса к осени 2020 — все это сейчас превращено в гротескное оружие очередной схватки за власть», — резюмировал Ермолаев.