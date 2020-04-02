Москва, , 12:06 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов настаивает на контроле цен на бутилированную воду, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.

С 1 апреля правительство РФ приступило к эксперименту по маркировке бутилированной воды.

«Производители предупреждали, что маркировка потребует дополнительных затрат и приведет к росту стоимости. Не берусь судить, насколько эти прогнозы оправданы, но очевидно, что время для эксперимента выбрано крайне неудачно. Уверен, что подобные новшества стоит отложить до лучших времен», — заявил Миронов.

Вода в упаковках больше соответствует требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности, она требуется для заболевших и госпитализированных с подозрением на коронавирус, отметил парламентарий.