Стокгольм, , 12:05 — REGNUM Вечером 1 апреля власти шведского региона Гёталанд приняли решение отменить в этом году проведение Политической недели в Альмедалене в Висбю, самое значимое политическое мероприятие в жизни Швеции, где представители всех крупных политических партий страны ежегодно проводят форумы и семинары, выступают с речами и общаются с избирателями. Причиной такого решения стали рекомендации Агентства общественного здравоохранения Швеции, согласно которым в настоящее время необходимо сделать все возможное для сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Это было трудное решение, но сейчас мероприятие невозможно реализовать», — заявила руководитель проекта Миа Стуре.

Она подчеркнула, что понимает, что данное решение повлияет на многих людей, особенно на предпринимателей, но распространение инфекции, по ее мнению, должно быть устранено даже самой большой ценой для политиков и бизнеса.

«Сейчас мы собираем силы для следующего 2021 года. Наши амбиции предложить спокойное и безопасное место для собраний с целью проведения встреч именно с физическим присутствием», — заявила Лисбет Бокелунд, член шведского Риксдага и председатель группы организаторов мероприятия в своем пресс-релизе.