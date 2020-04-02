Киев, , 12:19 — REGNUM Фракция «Европейская солидарность» в Верховной раде Украины поддержала закон о земле, получив взамен закрытие уголовного дела, в котором фигурировал лидер фракции, экс-президент Украины Пётр Порошенко. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Черный, сообщил 2 апреля телеканал 112.ua.

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«Голосование стало возможным исключительно и только в результате сговора партии «Слуга народа» и партии Порошенко… Порошенко дал голоса, а взамен уже даже и получил прекращение одного из уголовных представлений, которое открывало НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — ИА REGNUM)», — рассказал он.

Депутат отметил, что такой поворот событий не стал для него неожиданностью, поскольку часть депутатов от «Слуги народа» тесно связана с предыдущей властью.

«Во фракции «Слуга народа» существует пятая колонная порядка 30−50 человек, многие из которых были помощниками у тех же народных депутатов в БПП («Блок Петра Порошенко» — прежнее название «Европейской солидарности» — ИА REGNUM) и так далее», — подчеркнул Черный.

Напомним, ранее НАБУ закрыло уголовное дело в отношении Порошенко, касавшееся растраты $1,5 млрд, заблокированных на счетах беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

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