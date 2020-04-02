Киев, 2 апреля 2020, 12:19 — REGNUM Фракция «Европейская солидарность» в Верховной раде Украины поддержала закон о земле, получив взамен закрытие уголовного дела, в котором фигурировал лидер фракции, экс-президент Украины Пётр Порошенко. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Черный, сообщил 2 апреля телеканал 112.ua.
Читайте также: Зеленский предал своих избирателей — депутат Рады
Депутат отметил, что такой поворот событий не стал для него неожиданностью, поскольку часть депутатов от «Слуги народа» тесно связана с предыдущей властью.
Напомним, ранее НАБУ закрыло уголовное дело в отношении Порошенко, касавшееся растраты $1,5 млрд, заблокированных на счетах беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.
Читайте также: НАБУ закрыло одно из дел, в котором фигурировал Порошенко — депутат Рады